Cade dalla bici, arriva l'elisoccorso a Villa di Fragheto di Casteldelci

Cronaca

Casteldelci

| 10:17 - 04 Settembre 2021

Elisoccorso in volo sul cielo dell'Alta Valmarecchia, sabato 4 settembre, per soccorrere una donna di 62 anni caduta dalla bici in una zona impervia. La chiamata è arrivata alla centrale del 112 alle 8.40 da Casteldelci, località Villa di Fragheto, dopo che una 62enne è caduta dalla sua bici mentre si trovava in una zona difficile da raggiungere. Sul posto si sono precipitati subito i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 con una ambulanza che hanno stabilizzata la donna e chiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Ravenna. La ciclista è stata trasferita in codice rosso all'ospedale "Bufalini" di Cesena.