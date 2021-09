Rimini: inaugura la Sagra Musicale Malatestiana, nel segno di Dante

Eventi

Rimini

| 10:07 - 04 Settembre 2021

Manlio Benzi.



Sarà nel segno di Dante l'inaugurazione della 72esima Sagra Musicale Malatestiana. Al Teatro Galli mercoledì 8 settembre - ore 21 - sarà proposto l'omaggio all'universo della Commedia composto da Franz Liszt in una partitura visionaria dedicata a Richard Wagner, la Dante-Symphonie affidata alla direzione di Manlio Benzi sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini e con la partecipazione delle voci femminili del Coro del Teatro Comunale di Piacenza impegnate nel movimento finale immaginato dal grande compositore ungherese.



Tra i musicisti romantici, Liszt fu l'unico a conoscere veramente Dante e a leggere per esteso la Commedia. L'idea di elaborare una grande pagina sinfonica dedicata al poema prese forma nella mente del musicista quando era ospite della sua amante la principessa Carolyne Sayn-Wittgenstein che seguì la composizione dell'opera che percorre il mondo delle tre cantiche della Commedia. Liszt pensò al pittore tedesco Bonaventura Genelli per la proiezione di una sequenza di immagini durante l'esecuzione della musica. Per i costi esorbitanti il progetto fu lasciato cadere e così la Dante-Symphonie, con l'ingresso di un coro di voci femminili nell'ultima sezione, fu eseguita la prima volta nel 1857 a Dresda.



A Rimini il ciclo dei disegni di Bonaventura Genelli troverà un punto di incontro con la musica grazie alle proiezioni curate da Ezio Antonelli, per far rivivere l'aspirazione dello stesso Liszt a un incontro tra linguaggi sonori e visivi grazie ad uno speciale diorama che non fu mai realizzato e che nell'intenzione del compositore ungherese sembra prefigurare il futuro universo del cinema.



Dante-Symphonie è presentata in collaborazione con il progetto Francesca2021, ideato da Ferruccio Farina per il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini e con il patrocinio di Dante2021, Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni.



Prevendita: on line su https://biglietteria.comune.rimini.it/. Biglietteria Teatro Galli: dal martedì al sabato dalle 10 alle 14, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30.



Per informazioni: www.sagramusicalemalatestiana.it, www.teatrogalli.it.