| 10:02 - 04 Settembre 2021

Questa mattina (sabato 4 settembre) il personale medico del 118 è intervenuto nel comune di Casteldelci, località Villa di Fragheto, per soccorrere una 62enne, a seguito di una caduta dalla bicicletta. I fatti sono avvenuti intorno alle 8.40. La donna, sottoposta alle prime cure sul posto, è stata poi ricoverata in eliambulanza, in codice di massima gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, per i rilievi di rito.