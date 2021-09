Salute: anche a Rimini l'iniziativa clinica mobile per check up gratuiti in piazza

Attualità

Rimini

| 07:54 - 04 Settembre 2021

Foto di repertorio.



Da oggi (sabato 4 settembre) al 10 ottobre in tutta l'Emilia-Romagna si celebra il primo 'mese del cuore' con l'iniziativa 'Tieni in forma il tuo cuore', sei fine settimana tesi a valorizzare le azioni che gli operatori sanitari delle Asl, i medici di medicina generale e le associazioni di volontariato promuovono da tempo sui territori per informare i cittadini sui rischi delle malattie cardiovascolari e i comportamenti necessari per prevenire e ridurre i danni. Le malattie cardiovascolari, infatti, sono ancora la prima causa di morte in Italia. L'Emilia-Romagna è stata una delle prime regioni a dotarsi, a inizio anni 2000, di una rete per l'assistenza all'infarto, consentendo una drastica riduzione della mortalità cardiaca, e l'obiettivo è ora avviare un progetto regionale di prevenzione cardiovascolare rivolto ai cittadini che possa diventare un appuntamento annuale in linea anche con il World Heart Day, che cade il 29 settembre. Il primo appuntamento questo weekend è a Ferrara dove sabato 4 sarà a disposizione una clinica mobile. Verrà eseguito un check-up gratuito e senza prenotazione. Le altre iniziative nelle piazze, saranno domenica 5 settembre a Cesena, sabato 11 e domenica 12 sarà la volta rispettivamente di Reggio Emilia e Ravenna, sabato 18 e domenica 19, doppio appuntamento a Bologna, il 25 settembre sarà a Modena, domenica 26, a Rimini. Il primo fine settimana di ottobre, 2 e 3, tocca a Parma e Piacenza, ultimi appuntamenti sabato 9 ottobre a Forlì e domenica 10 a Imola.