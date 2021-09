Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 19:02 - 03 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Un incidente è avvenuto oggi, venerdì 3 settembre, intorno alle 16, lungo via Sogliano in località Montalbano di Santarcangelo. Un uomo di 70 anni in bicicletta, è caduto rovinosamente a terra, per cause ancora da accertare. Sul posto l’automedica, l'ambulanza e l’elisoccorso da Ravenna: il 70enne è stato trasportato all'ospedale "Bufalini" di Cesena in codice rosso, il più grave.