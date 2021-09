Turismo: numeri migliorano rispetto al 2020, ma lontani dai tempi pre Covid

Turismo

Rimini

| 17:48 - 03 Settembre 2021

Riccione.



I dati dell'ufficio statistica della Regione per il mese di luglio confermano il netto miglioramento per il turismo della costa riminese, rispetto alla prima estate post pandemia, ma numeri lontani dal 2019. Fa eccezione Riccione, che rispetto al 2019 fa registrare un aumento dell'8,7% degli arrivi. Anche Bellaria Igea Marina fa registrare il segno piu', rispetto al 2019, sul fronte arrivi, con un incremento di quasi 4 punti percentuali. Rimini cresce del 36,5% in un anno, sul fronte arrivi, ma cala del 10,9% rispetto all'ultima estate pre pandemia. Per ciò che concerne le presenze, crescita del 42,9% rispetto all'anno precedente e calo del 22,8% rispetto a luglio 2019. Riccione tiene meglio: -3,6% di presenze dal 2019 al 2021, +8,7% di arrivi. Rispetto a un anno fa, crescita degli arrivi del 18,9% e del 31,4% delle presenze turistiche.



In Provincia di Rimini il 29,9% di arrivi e il 40,6% di presenze in più rispetto a 12 mesi fa, ma 3% e 16,1% in meno di arrivi e presenze rispetto al 2019.



GLI ALTRI COMUNI COSTIERI



Bellaria Igea Marina: luglio 2021 +38% arrivi e +52,8% presenze rispetto al luglio 2020, +3,8 e -12,8% rispetto al luglio 2019.

Cattolica: luglio 2021 +26,5% arrivi e +39,4% presenze rispetto al luglio 2020, -2,3% e -18,9% rispetto al luglio 2019.

Misano Adriatico: luglio 2021 +22,5% arrivi e 39,2% presenze rispetto al luglio 2020, -1,8% e -16,8% rispetto al luglio 2019.