No vax, sei psicologi sospesi a Rimini

Attualità

Rimini

| 17:22 - 03 Settembre 2021

Medico che vaccina un paziente.



In provincia di Rimini sono sei gli psicologi no vax sospesi dall’esercizio della professione. L’iter seguito prevede che sia l’Ausl Romagna a comunicare all’Ordine degli psicologi i nominativi dei professionisti che hanno deciso di non vaccinarsi e dunque da sospendere. Tocca poi all’Ordine comunicare la sospensione allo psicologo, segnalando, nell’albo on-line, che la persona in questione non potrà esercitare la professione fino a quando non si sottoporrà alla vaccinazione. In Emilia Romagna, su 8.000 psicologi, ne sono stati sospesi una cinquantina, due a Forlì e otto a Bologna.