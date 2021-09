Elezioni Rimini: la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle

Attualità

Rimini

| 15:46 - 03 Settembre 2021



Il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei candidati alle elezioni amministrative di Rimini. Come candidato sindaco, è già stato ufficializzato il sostegno a Gloria Lisi, ex vicesindaco separatosi dal Partito Democratico per partecipare alle elezioni con una lista propria. “Candidarsi per il ruolo di consiglieri comunali è un atto di responsabilità – chiosano i parlamentari M5S del territorio Giulia Sarti e Marco Croatti – noi saremo al loro fianco. Sapranno esserne all’altezza ascoltando la cittadinanza e promuovendo una visione politica che sia inclusiva, in cui non esistano né zone, né cittadini di Serie A e Serie B, con attenzione alla sicurezza, alla riqualificazione urbana, che permetta uno sviluppo sostenibile e capace di stimolare il benessere degli abitanti di Rimini".



I CANDIDATI Domeniconi Simona (capolista), Ghinelli Davide, Gabrielli Marina, Neri Angelo, Fabbri Anna, Bonito Marina, Nicolini Alberto, Zurla Paolo, Cavallini Claudia, Galli Otello, Sarti Novella, Baldantoni Carlo, Rivi Fabio, Rizzi Francesco Giuseppe, Esposito Pasquale, Livi Ilaria, Orlandi Sofia, Malagrida Monia, Amanati Manuela, Affronte Massimo, Annoni Alessandro, Bernabei Stefano, Bigoli Maria Angela, Dionigi Aldo, Nanni Gabriele.