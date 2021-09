Industrie Valentini pronte a diventare Marinelli, conclusa l'asta

Attualità

Rimini

| 15:20 - 03 Settembre 2021

Stabilimento Valentini.

Le industrie Valentini destinate a diventare industrie Marinelli. Si è conclusa oggi (venerdì 3 settembre) l'asta e la storica azienda riminese è stata aggiudicata al gruppo marchigiano, l'unico a presentare un'offerta. La base d'asta prevedeva 2 milioni e 900.000 euro, esclusi oneri fiscali, per l'acquisto, più 60.000 euro annui, esclusa iva, di affitto.



La partita ad ogni modo non è ancora chiusa, due i nodi da sciogliere. In primis l'acquisto sarà definitivo cinque giorni dopo la chiusura del concordato preventivo tra la vecchia società in liquidazione e i creditori non privilegiati (udienza fissata per il 14 ottobre). Il gruppo Marinelli dunque fino ad allora prenderà l'azienda in affitto. Inoltre, entro 10 giorni da oggi (venerdì 3 settembre), potranno essere presentate offerte migliorative: in questo caso sarà indetta nuova gara per l'aggiudicazione. I sindacati, nel contempo, annunciano l'impegno a sedersi a un tavolo con i nuovi vertici aziendali per tutelare le posizioni contrattuali dei 120 lavoratori che riprenderanno il lavoro entro il mese di settembre.