Riccione: circa 12.000 presenze alla mostra sull'estate, che prolunga i suoi orari

Attualità

Riccione

| 15:04 - 03 Settembre 2021

Foto Daniele Casalboni.



La mostra dell’estate adriatica "Cabine!Cabine!", inaugurata e aperta dal 9 luglio a Villa Mussolini, in orario serale, ha registrato 12.000 presenze. Successo di pubblico e di critica per il viaggio nelle memoria balneare di Riccione, ideato e promosso da Cooperativa Bagnini Riccione e Cooperativa Bagnini Adriatica, una mostra realizzata da Riccione Teatro in collaborazione con l’Associazione per la candidatura Unesco - Sede di Riccione, che non verrà interrotta, come da calendario, domenica 5 settembre. Infatti rimarrà aperta, sempre ad ingresso libero, nei weekend con i seguenti orari: sabato 11 settembre, dalle ore 19 alle ore 23 , domenica 12 settembre, dalle ore 15 alle ore 20 , sabato 18 e domenica 19 settembre dalle 15 alle 20.



Oltre a "Cabine!Cabine!" rimarrà possibile visitare e consultare il Centro di documentazione sull’identità della spiaggia di Riccione, situato al piano terra di Villa Mussolini.