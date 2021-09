Elezioni Rimini: Renzi, Zilli, Marcello e Rufo Spina tra i candidati di Fratelli d'Italia

Attualità

Rimini

| 14:41 - 03 Settembre 2021

Volti noti della politica riminese in lista per Fratelli d'Italia alle prossime elezioni: Gioenzo Renzi, già candidato sindaco, Nicola Marcello, Carlo Rufo Spina e Filippo Zilli, tutti consiglieri uscenti; ma anche Federico Brandi e Ada Di Campi, a sua volta ex candidata sindaco del Popolo della Famiglia. Fratelli d'Italia sostiene, come tutte le forze del centrodestra, la candidatura a sindaco di Enzo Ceccarelli.



La lista dei candidati



RENZI GIOENZO 75 anni

MARCELLO NICOLA 58 anni

SPINA CARLO RUFO 39 anni

ZILLI FILIPPO 33 anni

ALBANO ALESSANDRO 28 anni

ANGELINI IVANA 65 anni

BALDUCCI PATRIZIA 61 anni

BARONI ROBERTO 72 anni

BORGHESI DANIELA 39 anni

BOTTEGHI SABRINA 52 anni

BRANDI FEDERICO 27 anni

CALESINI FRANCESCA 36 anni

DE CRISTOFARO MARIA NICOLETTA 35 anni

DI CAMPI ADDOLORATA detta ADA 56 anni

DI COSMO SALVATORE 65 anni

EL AKAD AMAL 30 anni

GAGLIANI NICOLETTA 67 anni

GAMBUTI ROBERTO 62 anni

GERI LILIANA 32 anni

GORINI FRANCESCA 45 anni

LISO MARIA 33 anni

MONTIRONI IVANO 62 anni

PASQUALON CAMILLA 27 anni

PUZZOVIO STEFANIA 62 anni

RIGHETTI CATERINA 30 anni

RUGGERI DAVIDE 45 anni

SGUBBI FRANCO 40 anni

STACCHINI LAURA 68 anni

TAFFONI ASSUNTA 1962 anni

TEODORESCU OANA-ANDREEA 48 anni

VERGONI FABIO 61 anni

VERZE’ ENRICA MARIA 69 anni