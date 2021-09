Tennis, Manuel Mazza-Cristian Carli la finale del Memorial Cavioli

Sport

Rimini

| 14:29 - 03 Settembre 2021

Sarà Manuel Mazza-Cristian Carli, un match di notevole spessore tecnico e quindi tutto da vedere, la finalissima del memorial “Cristian Cavioli”, il torneo nazionale Open organizzato dal Tennis Club Viserba (3.000 euro di montepremi), in programma questa sera (venerdì) dalle 20.45.

In semifinale il n.1 del seeding, il 2.1 Manuel Mazza (Tc Viserba) si è imposto giovedì sera per 6-2, 6-4 sul 2.6 Diego Zanni nel derby del Club viserbese. Nell’altra semifinale il 2.5 bellariese Alessandro Canini, testa di serie n.7, altro portacolori del Tc Viserba, ha lottato a lungo contro il 2.4 di Novafeltria Cristian Carli, portacolori del Ct Albinea. Gran battaglia, ma alla fine il n.3 del seeding era il più lucido e ha guadagnato la finalissima con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2. Dunque è sfumato in extremis un derby tutto targato Tc Viserba in finale.

Intanto è giunta ormai alle battute finali al Tennis Club Viserba un’altra classica, il torneo nazionale Under 10-12-14-16, maschile e femminile che ha preso il via sabato scorso.