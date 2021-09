Calcio D, mercoledì 8 al Calbi presentazione del Cattolica a partire dalla ore 20

Sport

Cattolica

| 14:24 - 03 Settembre 2021

Mercoledì 8 settembre 2021 allo Stadio Comunale "G. Calbi" di Cattolica, a partire dalle ore 20:00, presentazione ufficiale della Squadra per il Campionato di Serie D 2021/2022. Dopo la presentazione della squadra, verrà offerto un piccolo rinfresco a cura della Pasticceria Soriani. Tutta la serata sarà accompagnata dalla musica di Gabri Dj. Per la partecipazione è OBBLIGATORIO il Green Pass (ottenibile tramite vaccinazione, tampone o guarigione dal virus negli ultimi sei mesi), come da normative Covid vigenti.