Dopo la zona rossa, tornata l'emergenza prostituzione su strada. I dati di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:13 - 03 Settembre 2021

Foto di repertorio.



L'amministrazione comunale di Rimini in una nota traccia il bilancio dell'attività anti prostituzione della polizia municipale. "L’attività di fatto è entrata nel vivo nella prima metà del mese di giugno scorso, quando via via le fasi dell’emergenza sanitaria si sono affievolite. I dati dei report della polizia locale infatti confermano, anche nel contrasto a questo fenomeno numeri importanti", evidenziano da Palazzo Garampi.



Sono 27 le sanzioni elevate nel mese di giugno, 111 quelle notificate a luglio e 78 in agosto, per un totale di 216 verbali da 400 euro ciascuno. Multe contestate per la violazione dell’ordinanza contingibile e urgente, messa a punto dal Comune di Rimini per il contrasto del fenomeno, che è entrata in vigore dal mese di gennaio scorso. I servizi si sono concentrati su quelle aree dove il fenomeno della prostituzione su strada si registra con una maggiore intensità. Zone e vie che tengono conto anche delle segnalazioni arrivate dai cittadini al Comando della Polizia Locale attraverso l'apposito sistema regionale. "Un’attività di contrasto che non si è mai interrotta e che sta continuando anche in questi ultimi giorni della stagione estiva per dare continuità all’attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento della prostituzione, oltre ad arginare i fenomeni di degrado urbano ad esso collegati", precisa l'amministrazione comunale. La sanzione amministrativa, per prostitute e clienti sorpresi a richiedere informazioni per prestazioni sessuali a pagamento, possono arrivare a 500 euro.