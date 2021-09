Campioni dello sport in bicicletta per uno speciale evento al Misano World Circuit

Sport

Misano Adriatico

03 Settembre 2021

Mauro Sanchini in bicicletta a Coriano.

A meno di 48 ore dallo start si amplia la griglia dei campioni che domenica mattina (5 settembre) saranno al via della prima edizione della "Misano Bike - Gran Fondo dei Campioni", che scatterà alle 8.00 con la parata dal rettilineo di Misano World Circuit.



Oltre alla testimonial Fabiana Luperini, l’atleta più vittoriosa del ciclismo italiano che partirà con il pettorale numero 1, e in aggiunta a Mauro Sanchini, Michele Pirro e all’ex campione del mondo Manuel Poggiali ci saranno altri rappresentanti della Riders’ Land. Hanno infatti confermato la loro presenza in queste ore il campione del mondo in carica della Moto2, quest’anno passato alla classe regina, Enea Bastianini, il giapponese ma riccionese d’adozione della Moto3 Tatsuki Suzuki e il riminese delle MotoE Mattia Casadei. Abituati ad affrontare le curve del Misano World Circuit sulle loro potenti moto, si metteranno alla prova su due ruoti differenti, pronti a garantire ugualmente spettacolo. In gruppo ci sarà anche Veronica Santandrea, biker popolare per aver dato vita al progetto social “Cara Biga” di socializzazione grazie alla passione della bicicletta, insieme ad un gruppo di blogger del mondo del turismo e dell’enogastronomia.



Intanto sono saliti ad oltre 600 gli iscritti che si cimenteranno sul percorso che si snoda fra Marche, Repubblica di San Marino, la Valconca e alcuni luoghi della Riders’ Land, così da sancire l’accostamento col mortorsport voluto per dare ulteriore appeal alla Misano Bike.



Ha preso vita, all’interno della MWC Square, il ‘Villaggio dei Campioni’. La nuova piazza del Misano World Circuit ospiterà anche l’arrivo della corsa, la zona ristoro e le aree di servizio.



L’evento fa parte del Campionato Nazionale ACSI Ciclismo ed è inserita nel circuito Romagna Challenge. La Misano Bike è promossa da Comune di Misano e Fondazione Misano, dal G.S. Eurobike per la parte sportiva e in collaborazione del Misano World Circuit.