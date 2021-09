Dune: al Cinema Tiberio il documentario sul più grande film mai realizzato

Eventi

Rimini

| 13:05 - 03 Settembre 2021



Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) da lunedì 6 a mercoledì 8 settembre (proiezioni alle ore 21 e mercoledì anche alle ore 17, biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club) è in programma Jodorowsky’s Dune di Frank Pavich, la storia dietro al progetto mai realizzato dal regista de “La montagna sacra” di un folle kolossal tratto dal ciclo letterario di “Dune” di Frank Herbert, ciclo oggi tornato prepotentemente alla ribalta con l’imminente arrivo nelle sale del film di Denis Villeneuve. Nel 1975, dopo il successo di El Topo e La montagna sacra, Alejandro Jodorowsky era il cineasta intellettuale più ricercato del mondo, aveva carta bianca e quello che voleva era realizzare il film più importante della storia del cinema, traendo spunto dai romanzi della saga di Dune di Frank Herbert. Il suo Dune doveva essere un film rivoluzionario in grado di cambiare la mentalità delle giovani generazioni fornendo nuovi modelli di riferimento. Per fare questo il regista aveva coinvolto un team incredibile che comprendeva i designer H.R. Giger, Moebius e Chris Foss, oltre all’esperto di effetti speciali Dan O’Bannon, i Pink Floyd per la colonna sonora e attori come David Carradine, Mick Jagger, Salvador Dalì e Orson Welles.



Per due anni il regista e il suo team di “guerrieri spirituali” lavorarono giorno e notte all’immane compito di creare il favoloso mondo di Dune: più di 3.000 storyboard, numerosi dipinti, costumi incredibili e una sceneggiatura oltraggiosamente commovente e potente.



Attraverso interviste con leggende e luminari del tempo, tra cui H.R. Giger, Gary Kurtz, Nicolas Winding Refn e attraverso un’intima e onesta conversazione con Jodorowsky filmata nel corso di tre anni, il film del regista Pavich – assieme alle realizzazioni mai viste prima dell’opera spaziale psichedelica di Jodo (animate dal già nominato agli Emmy Awards Syd Garon) – rivela finalmente l’intera saga del “più grande film MAI realizzato”.



L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione e con l’osservanza del distanziamento in sala nei posti prestabiliti, anche per i congiunti considerando le dimensioni ridotte della sala.