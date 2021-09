FOTO All'Operà di Riccione si incorona la Miss Reginetta d'Italia

Spettacoli

Riccione

| 12:42 - 03 Settembre 2021

Da sinistra: Nicoletta Pentrelli, Rebecca Gaddi, Giada Altilio, Giada Stabile, Ana Lu Passerini, Katrin Quaratino.



Riflettori puntati sulla bellezza delle 64 Miss finaliste in lizza per la corona di Miss Reginetta d’Italia 2021 a Riccione nelle spiagge dell’ Opèra Beach Club, dove si stanno tenendo in questi giorni le fasi finali del concorso che vedrà domani (sabato 4 settembre) l’incoronazione ufficiale di Miss Reginetta d’Italia 2021.



Intanto le 64 splendide ragazze provenienti dalle dure selezioni di ogni regione d’Italia, si sono sfidate in questi giorni a colpi di sorrisi per accaparrarsi i voti della giuria del celebre concorso.



Sei le prime fasce consegnate nella pre - finale di Miss Reginetta d’Italia dagli ospiti presenti: il cantante Pago, la bellissima giornalista sportiva e conduttrice televisiva Michela Persico e “l’antidepressivo naturale” il comico Bicio, una serata brillantemente condotta da Sara Elle.



Fasce che permettono alle ragazze l’accesso di diritto alle prime 32 Miss che verranno selezionate nella serata del 4 settembre tra le 64 Miss finaliste e sono: Rebecca Gaddi 23 anni di Como, Ana Lu Passerini 17 anni di Roma, Giada Stabile 15 anni di Catania, Nicoletta Pentrelli 20 anni di Toritto (Bari), Katrin Quaratino 16 anni di Altamura (Bari) e la più votata nei social Giada Altilio 23 anni di Cefalù (Palermo).



Il celebre concorso Miss Reginetta d’Italia, organizzato da Metaevent e diretto da Alessio Forgetta, negli anni ha scoperto le più belle ragazze italiane e si è imposto come principale vetrina per entrare nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema grazie ai numerosi partners internazionali sempre in cerca di nuovi giovani volti e nuovi talenti. "La rosa delle finaliste si compone di 64 ragazze di età compresa tra i 14 e 27 anni selezionate per mesi su oltre 500 aspiranti Miss nelle principali località turistiche Italiane - ha dichiarato Alessio Forgetta patron del Concorso – un grande risultato che siamo riusciti a portare a termine nella finale di Riccione in un estate segnata dalle restrittive regole anti Covid-19. In questi giorni le Miss sono state impegnate in prove di make up, incontri personalizzati con psicologi e grafologi per verificare le attitudini e personalità, servizi fotografici, televisivi, interviste e prove di sfilate in preparazione della finalissima".



Tra i giurati anche la celebre psico- grafologa della tv Mirka Cesari che in questi giorni ha analizzato le grafie di tutte le 64 Miss per aiutarle a conoscere meglio le loro potenzialità e a superare insicurezze e paure tipiche dell’età.



A tenere alta la tradizione delle Miss dell’Emilia Romagna le bellissime studentesse in gara per la corona Michelle Sortino 22 anni di Molinella e Lisa Benini 17 anni di Bologna.



Attesa madrina delle 64 finaliste aspiranti Miss la splendida Jo Squillo in veste di conduttrice già da questa sera (venerdì 3 settembre) nella sfilata di moda dei grandi brand e nella finalissima.



Una vera e propria parata di star è attesa sul palcoscenico della finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2021 nella splendida location dell’ Opèra Beach Club di Riccione tra cui Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko, Beppe Convertini, Moreno, Barbara Francesca Ovieni, il direttore di novella 2000 Roberto Alessi e i comici Bicio e Max Cavallari dei Fichi d’India. I grandi ospiti della serata voteranno per l’elezione finale di Miss Reginetta d’Italia 2021 insieme alla prestigiosa giuria di qualità del Concorso.



Sarà la bellissima Elisa Crocchianti 21 anni di Roma ,attuale Miss Reginetta in carica, che ha vinto il titolo lo scorso anno, a consegnare l’ambita corona firmata Puntocuore alla Miss più votata durante le finali.



Per assistere alla finale di Miss Reginetta d’Italia, nel pieno rispetto delle regole attuali anti covid – 19, è necessario prenotare al numero di tel 3331855663