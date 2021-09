Rigenerazione del Villaggio Papini - Riccione 2, interventi a tutto campo

Attualità

Riccione

| 12:20 - 03 Settembre 2021

Immagine di repertorio.

La riqualificazione dei quartieri arriva anche al Villaggio Papini -Riccione 2. Una rigenerazione complessiva per la quale l’incarico è già stato conferito, con i tecnici comunali al lavoro e dove, come per altre zone della città, sono previsti interventi a tutto campo. La volontà dell’Amministrazione Comunale è infatti quella di intervenire globalmente nei quartieri e non a comparti separati di singoli interventi. Nel frattempo grazie ad alcune segnalazioni di cittadini sono stati eseguiti interventi di asfaltatura al Villaggio Papini – Riccione 2, in via Chianciano e in un tratto di pista ciclabile di via Berlinguer. Si è trattato di lavori di ripristino del manto stradale soggetto a forti deterioramenti, per cui gli operai, dopo specifici sopralluoghi, sono intervenuti per effettuare la messa in sicurezza di alcuni tratti più a rischio con la chiusura di buche che nel tempo si erano formate sul manto stradale.

Interventi di emergenza che naturalmente non risolveranno la situazione viaria ma che saranno propedeutici alla riqualificazione complessiva del quartiere prevista in tempi brevi. E’ stato infatti stilato un cronoprogramma che prevede entro la fine dell’anno la partenza dei lavori in vari quartieri. La prima zona, Via Tagliamento entro settembre, poi via Finale Ligure, viale Bologna, Cortemaggiore, via Lungorio, piazza XX Settembre fino al porto, Spontricciolo, e Villaggio Papini – Riccione 2. Le opere messe in cantiere e in fase di completamento sono tante, attraverso un grande sforzo di progettazione e di esecuzione degli uffici e delle ditte esecutrici.