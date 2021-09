Cesenatico, durante l'estate la Finanza ha identificato circa 1000 persone

Cronaca

Cesenatico

| 11:24 - 03 Settembre 2021

La tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico ha concluso il periodo di rafforzamento per la stagione estiva con un "lusinghiero bilancio", spiega una nota. L'attività di servizio dei finanzieri, svolta nell'arco delle 24 ore giornaliere, coordinata dalla prefettura di Forlì - Cesena e coadiuvata - per gli aspetti logistici - dal comune di Cesenatico, ha visto l'impiego in poco più di due mesi di circa 150 pattuglie che hanno svolto attività di servizio in svariati settori. In particolare: sono stati controllati circa 770 veicoli, identificate circa 1000 persone, eseguiti una sessantina di sequestri amministrativi e penali di oltre cinquemila articoli (abbigliamento, accessori, orologi bigiotteria, giocattoli) destinati alla vendita sul litorale (Cesenatico, Gatteo, Savignano e San Mauro), denunciate diverse persone per ricettazione contraffazione, redatti 25 verbali per violazioni al codice della strada, prevalentemente nell'arco notturno, effettuati una decina di controlli valutari. In particolare, efficace e risolutivo si è rivelato l'intervento di una pattuglia intervenuta per sedare una violenta lite tra due pregiudicati che ha portato alla denuncia di uno dei due soggetti per resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.