Debutta il Green pass a scuola, due docenti respinti nel riminese

Rimini

| 09:10 - 03 Settembre 2021

Studenti, foto di repertorio.

L’esordio del green pass nelle scuole fila via sostanzialmente liscio, anche se dall’ufficio scolastico provinciale si apprende che sono due i docenti sospesi perché sprovvisti della carta verde. Ieri non è stato necessario l'intervento dei carabinieri come nel giorno precedente, gli atenei riminesi si sono fatti trovare pronti nel controllo della certificazione vaccinale così tanti studenti hanno completato il ciclo di immunizzazione in tempo per la ripresa delle lezioni. ll ministro Patrizio Bianchi ieri ha chiarito che nelle classi di studenti vaccinati sarà possibile togliere la mascherina: "Dove ci sono classi di vaccinati si potrà tornare a sorridere. Le regole sono quelle del Cts: mascherina, distanziamento e regole di igiene fondamentale". Indietro non si torna. Il premier Draghi ha anticipato che verrà esteso l'obbligo del Green pass.