Torneo di beach tennis "Dacci dentro" ideato da Franco Trentalance

Sport

Riccione

| 09:03 - 03 Settembre 2021

Domani, sabato 4 settembre, alle 14.30 prende il via il torneo di beach tennis organizzato dall'ex divo a luci rosse e personaggio televisivo, Franco Trentalance, oggi scrittore e personal coach. Sabato pomeriggio alla Beach Arena di Riccione, inizia “Dacci dentro tournament by Trentalance”: un torneo a coppie per cimentarsi con il doppio misto a tennis sulla sabbia, dove i partecipanti ricevono in anteprima le divise della linea di t-shirt firmata dall'autore dell'Emilia Romagna, con impresse alcune delle frasi "tormentone". In palio per i vincitori di domani c'è una fornitura completa dei vini della serie “Fallo”, sulle cui etichette sono riportati i suggerimenti e i consigli "motivazionali". La competizione di tennis su sabbia inizia domani, sabato 4 settembre, nel primo pomeriggio, per una sfida insieme a Franco Trentalance sulla spiaggia della Beach Arena di Riccione. La sfida sportiva a tennis in doppio misto, ideata da Franco Trentalance, sprona le squadre partecipanti a... “darci dentro”.