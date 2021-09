FOTO Le nuove maglie del Rimini Calcio 2021 2022 griffate Macron

Sport

Rimini

| 22:52 - 02 Settembre 2021

Simona Gallo (giornalista Mediaset) e Leonello Viale (Radio Bruno) con le nuove maglie del Rimini.

In occasione del "vernissage" ufficiale della squadra, tenutosi questa sera (giovedì 2 agosto) al ristorante Frontemare, il Rimini Calcio ha svelato le proprie divise per la stagione 2021-22. Continua la partnership con Macron (ininterrotta dal 2016, ma fu il fornitore anche negli anni della B), che ha realizzato due maglie in esclusiva per il sodalizio biancorosso. La prima casacca è la tradizionale a scacchi, sviluppata sul template "Polis". La seconda divisa è nera con profilature biancorosse e calzoncini rossi, un omaggio a quella del "dopolavoro ferroviario" degli anni '30 (che aveva però la banda orizzontale). La terza maglia è verde acqua con inserti neri, il modello Rodders dal catalogo Macron, a cui è stata aggiunta una banda biancorossa per personalizzarla.