Sport

Rimini

| 22:16 - 02 Settembre 2021

Domenico Germinale.

L'accordo era nell'aria e questa sera (giovedì 2 agosto) è arrivata l'ufficialità: Domenico Germinale è un nuovo attaccante del Rimini. L'attaccante classe 1987 nella scorsa stagione ha iniziato a Cava De' Tirreni, alla Cavese, e Pesaro, alla Vis. Cresciuto nel vivaio dell'Inter, ha giocato per tutta la sua categoria in C, fatta eccezione per il 2011-12 (in B con l'Albinoleffe). Per un anno e mezzo, dal gennaio 2017, ha vestito la maglia del Fano del patron Gabellini.