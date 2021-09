Incidente auto scooter a Villaggio Argentina, arriva l'elisoccorso

Cronaca

Misano Adriatico

| 18:36 - 02 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, giovedì 2 settembre, a Misano Adriatico. Intervento in codice rosso per soccorrere un motociclista di 57 anni. Il sinistro si è verificato attorno alle 15 in via Grotta località Villaggio Argentina, e ha visto coinvolte un'automobile e uno scooter. Sul posto sono arrivati in codice rosso i soccorritori del 118 e il personale dell'elisoccorso. Il motociclista è poi stato trasferito in elisoccorso all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per eseguire i rilievi e coordinare il traffico.