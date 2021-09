Balli senza mascherina, stangato il Byblos: 15 giorni di chiusura per la discoteca

Cronaca

Misano Adriatico

| 17:00 - 02 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Il Byblos, nota discoteca di Misano, chiuso per 15 giorni, a seguito della decisione del Questore di Rimini in base all'art.100 del Tulps. Il provvedimento è stato notificato questa mattina (giovedì 2 agosto) dalla squadra amministrativa della Polizia ed è stato motivato dall'organizzazione di eventi con la presenza di giovani assembrati, senza mascherine, e impegnati in balli, comportamenti a rischio diffusione del Sars-CoV-2. Ma dai sopralluoghi della Polizia sono emersi anche problemi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico, con riferimento a diversi interventi del personale sanitario del 118 per soccorrere giovani in stato di forte ubriachezza. Inoltre il provvedimento è stato motivato anche dall'inosservanza a prescrizioni sulla gestione degli eventi rimaste inottemperate. Il locale è stato sottoposto già a 3 chiusure, ognuna di cinque giorni, per violazione delle norme anti Covid.