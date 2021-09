Coronavirus: Rimini terza provincia per contagi, sono 70

Attualità

Rimini

| 16:15 - 02 Settembre 2021

Bollettino Covid 2 settembre 2021.



In provincia di Rimini si registrano 70 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza di sintomatici, 42, sugli asintomatici, 28. In questa settimana finora 245 casi, media 49 al giorno. Rimangono sei le persone ricoverate in terapia intensiva. In regione i pazienti in terapia intensiva tornano sotto quota 50: sono 48 (-3), mentre nei reparti Covid i ricoveri crescono a 388 (+1). I nuovi casi in regione sono 529, a fronte di 297 guarigioni. Tornano così a crescere i casi attivi: sono 15.957 (+231). Deceduto un 74enne della provincia di Ferrara.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 116 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (79) e Rimini (70); poi Bologna (57), Parma (44), Ferrara (37) e Piacenza (36); quindi Ravenna (31), Cesena (29) e Forlì (22) e, infine, il Circondario Imolese (8).