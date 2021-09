Meteo: sul riminese torna tempo stabile, temperature al di sopra delle medie

Attualità

Rimini

| 16:10 - 02 Settembre 2021

Foto Stiv Gentili.



Il rinforzo anticiclonico atteso nel corso dei prossimi giorni favorirà condizioni di generale stabilità, unite ad un modesto aumento delle temperature che si riportano lievemente al di sopra della media. I cieli tuttavia non saranno sempre sereni, a causa di blande infiltrazioni di aria più umida da Ovest.



Emissione del 02\09\2021 ore 13:30



VENERDI 3 SETTEMBRE Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per il transito di innocue velature in mattinata. Aumento della nuvolosità nel corso del giorno con cieli fino a nuvolosi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, con minime comprese tra i +13/17°C e massime fino a +25/26°C, non

oltre i +22/23°C sui rilievi.

Venti: deboli e disposti dai quadranti orientali nel corso del giorno, in rotazione da Sud-Est in

serata.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.

Indice UV: 6 (alto).



SABATO 4 SETTEMBRE Stato del cielo: molto nuvoloso nella prima parte del giorno con graduali schiarite con il passare delle ore fino a cieli da nuvolosi a poco nuvolosi in serata.

Precipitazioni: transito di locali piovaschi in mattinata, più probabili a ridosso dei rilievi. Assenti

nel resto del giorno.

Temperature: valori minimi stazionari, compresi tra i +13/17°C. Massime in lieve diminuzione

complice la nuvolosità, con valori non oltre i +24/25°C su pianure e coste.

Venti: deboli e disposti dai quadranti orientali con locali rinforzi pomeridiani in costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.Indice UV: 6 (alto).



DOMENICA 5 SETTEMBRE Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per il transito di innocue velature.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve aumento, con minime comprese tra i 13/14°C dei rilievi e i +18°C della

costa; massime fino a +25/26°C in pianura, non oltre i +22/23°C sui rilievi.

Venti: inizialmente disposti da Nord-Ovest in rotazione da Est nel corso del giorno.

Mare: da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Indice UV: 6 (alto).



TENDENZA Nel periodo compreso tra Lunedì 6 e Mercoledì 8 Settembre sono attese

condizioni generalmente stabili e soleggiate con temperature in ulteriore ma contenuto aumento. Nel periodo successivo, blande infiltrazioni di aria più umida Atlantica potranno determinare maggiore variabilità atmosferica.





Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram