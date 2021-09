Al Frontemare una cena benefica per sostenere Rimini For Mutoko

Eventi

Rimini

| 15:37 - 02 Settembre 2021

Frontemare Beach Club.

"Rimini ci ha dato tutto, vogliamo restituirle tanto". E' lo slogan che accompagna l'evento benefico in programma mercoledì 8 settembre sulla terrazza del ristorante Frontemare, in viale Principe di Piemonte: la grande cena di beneficenza per Mutoko. Un appuntamento, voluto fortemente dai fratelli De Luca, per sostenere Rimini per Mutoko, la Onlus che dal 2016 promuove e realizza progetti di solidarietà in Italia e all'estero. Parte dell'incasso della cena sarà così devoluto a Rimini for Mutoko: per prenotazioni tramite il web oppure 0541 478542. La serata sarà arricchita dalla musica live della band "Revolution".