Perticara Calcio pronto a festeggiare i 90 anni. La ROSA del prossimo campionato

Sport

Perticara

| 09:55 - 04 Settembre 2021

Perticara Calcio 2021-22.



Dopo lo stop consecutivo di due anni dei campionati, per l'emergenza Covid, il Perticara riparte dalla Prima Categoria con l'obiettivo di consolidarsi e di onorare al massimo un'importante ricorrenza. In questa stagione infatti la società festeggerà i 90 anni di attività. Un grande traguardo che premia una delle piazze più calorose dell'entroterra riminese e l'impegno, nei decenni, dei dirigenti locali, fino all'attuale dirigenza, presieduta da Gloria Franceschetti, che da vent'anni ricopre ininterrottamente la carica con entusiasmo. Per il 2021-22 la guida tecnica è stata affidata a Mauro Comandini, già allenatore del Perticara nella stagione 2010-11, sempre in Prima Categoria. "E' una persona che conosciamo bene, una guida importante che ha voglia di riscattarsi e di rimettersi in gioco. Questo ci rende orgogliosi della scelta fatta", spiegano i dirigenti, che ringraziano anche la perticarese Veronica Fabbri per aver ideato il logo dei festeggiamenti, un calciatore in maglia azzurra che colpisce il pallone di cuoio. La parola ora passa al campo: domenica (5 settembre) prende il via la stagione, con la gara di coppa con il Roncofreddo. "L'obiettivo della stagione è rimanere in categoria, però siamo consapevoli delle difficoltà e del fatto di presentarci con una squadra giovane. Pensiamo ci possano dare soddisfazioni. Indipendentemente dai risultati, vorremmo figurare bene su ogni campo. Nell'ottantesimo anno vincemmo il campionato di Seconda, per i novanta vorremmo appunto festeggiare il traguardo della salvezza", spiega il presidente Gloria. Il mercato in casa Perticara non è comunque chiuso: "cerchiamo un difensore, speriamo di completare la rosa al piu' presto".



LA ROSA



Portieri

Balducci Alessandro

Cesario Mario ( Alfero )



Difensori

Barocci Dario

Biordi Federico

Corazza Samuel

Fazi Alberto

Valdifiori Daniele

Rossi Matteo

Guazzarini Alessandro



Centrocampisti



Agostini Tommaso

Bartoletti Michael

Brighi Nicholas ( Due Emme )

Capaccio Giuseppe

Dell'Omo Enrico ( Due Emme )

Guerrini Matteo ( Due Emme )

Polidori Stefano

Santucci Jacopo ( Due Emme )

Sartini Luca ( Due Emme )



Attaccanti



Asfary Ziyad

Di Filippo Alessandro

Morciano Federico

Outaadi Abdellah

Tani Leonardo ( Due Emme )

Sartini Lorenzo