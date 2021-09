Rally Bianco Azzurro: Paolo Diana apripista con la mitica 131

Sport

Repubblica San Marino

| 15:24 - 02 Settembre 2021

La Fiat 131.

Paolo Diana parteciperà al 20° Rally Bianco Azzurro con la mitica 131. Domenica 5 settembre sarà l’apripista della categoria Rally Star assieme al navigatore Lorenzo Tinozzi. A pochi giorni dalla sua partecipazione al prestigioso Barum Rally, Diana torna dunque al volante e lo fa proprio davanti al pubblico di casa, sulle strade della Repubblica di San Marino.



“Dopo il Barum abbiamo deciso al volo di partecipare anche alla manifestazione di casa – spiega Paolo Diana - Per la prima volta abbiamo concluso indenni la gara in Repubblica Ceka ed ora ne approfittiamo per fare qualche altro chilometro. Nelle ultime due stagioni purtroppo siamo stati fermi, molto, troppo a lungo per le problematiche legate alla pandemia e la voglia di correre è tantissima. Ora partecipiamo quindi al Bianco-Azzurro poi andremo in Grecia per una gara show ed in ottobre saremo presenti al Rallylegend a San Marino”.