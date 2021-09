Da Misano 1000 curve in moto per la Romagna

Sport

Misano Adriatico

| 15:10 - 02 Settembre 2021



Saranno le Mille Curve della Romagna ad ospitare l’edizione settembrina della manifestazione motociclistica che, con partenza dal Misano World Circuit Marco Simoncelli nella mattinata di sabato 4 settembre, giungerà attraverso gli itinerari più belli della regione al Ducati Factory Store di Bologna.



Una manifestazione dedicata al piacere del viaggiare in moto che, oltre al patrocinio della Motor Valley, di Misano World Circuit, Comune di Misano e Visit Misano, gode dell’appoggio di Visit Romagna, impegnata quest’anno, col progetto Romagna Motorcycle in corso di realizzazione, nella promozione del Mototurismo. Un progetto che propone agli amanti italiani e stranieri del viaggio in moto la scoperta delle parti più belle e affascinanti del proprio territorio attraverso proposte di itinerari inediti e suggestivi raccontati da immagini, video, file gpx e messi a disposizione, dall'autunno, sulle pagine web di visitromagna.it.



Amore per la Romagna e amore per la moto, che qui è vera passione, che non poteva non incontrarsi con quello di “1000Curve”, una manifestazione dedicata agli appassionati del viaggio in moto che come unità di misura nel suo svolgimento non ha il tempo e nemmeno la velocità, ma il numero di curve affrontate in questo viaggio di piacere e di conoscenza attraverso il territorio romagnolo.





Prologo della manifestazione già venerdì 3 settembre nella zona mare di Misano Adriatico per il check-in, con musica e cena di benvenuto, in attesa della mattina del 4 quando, dopo l’ingresso nel circuito e un entusiasmante giro di pista, i partecipanti daranno inizio alla manifestazione nel tardo pomeriggio di sabato a Bologna per le premiazioni e i saluti finali.