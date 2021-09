Cambio al vertice della Finanza di Rimini, Alessandro Coscarelli nuovo comandante

Attualità

Rimini

| 14:16 - 02 Settembre 2021

Gnassi premia il Colonnello Gariglio.



Si è svolta questa mattina (giovedì 2 settembre), presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale della Guardia di Finanza tra Antonio Giuseppe Garaglio e Alessandro Coscarelli. Presenti, tra gli altri, il Procuratore della Repubblica Elisabetta Melotti, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini.



Il colonnello Garaglio lascia l'incarico riminese dopo 6 anni (arrivò al comando l'8 settembre 2015) per svolgere quello di Comandante Provinciale ad Asti, mentre il suo successore arriva dalla Sicilia, dopo 4 anni di Comandante del gruppo di Palermo. Coscarelli, 53 anni, di Grosseto, coniugato con 2 figlie, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di comando, sia operativi che di staff, in tutti i settori caratterizzanti l’attività istituzionale del Corpo con esperienze anche all’estero. Titolato “Corso Superiore di Polizia Tributaria”, abilitato all’esercizio della professione forense e di dottore commercialista, nonché all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, il Colonnello Coscarelli è laureato in Giurisprudenza, Economia Aziendale, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria con master nei settori giuridico, economico e del management. Già Cultore Universitario di Politica Economica, è iscritto al Registro dei Revisori Contabili ed autore di numerosi manuali ed articoli professionali.