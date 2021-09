Rimini: in tre mesi allontanate oltre 100 batterie di pallinari

Attualità

Rimini

02 Settembre 2021

"Non si è fermata un istante, in questi mesi estivi, la lotta messa in campo dalla Polizia Locale di Rimini nel contrasto al fenomeno dei cosiddetti pallinari". Così l'amministrazione comunale di Rimini commenta l'azione, costante, della squadra Giudiziaria in abiti civili che ha operato nelle ore diurne e notturne, allontanando oltre 100 batterie di “pallinari” posizionate nei luoghi della passeggiata, lungo i viali delle regine.



Con le ultime 11 sanzioni elevate negli ultimi 3 servizi per il contrasto ai campanellari - organizzati venerdì, lunedì e martedì scorso - gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso un trimestre di controlli i cui numeri sono davvero significativi.



Dal report fornito dagli uffici infatti emerge che sul fronte del contrasto al gioco truffa, nei 3 mesi estivi (di giugno, luglio e agosto) sono stati notificati 210 verbali notificati ad altrettante persone, per un totale di 210.000 euro di sanzioni, come prevede l’art 3 del regolamento di Polizia Urbana che dispone una sanzione di 1000 euro per ciascuna violazione. Sanzioni fatte nell’ambito di un’attività estesa su tutto il territorio da nord a sud, per la quale sono stati organizzati quasi 40 servizi specifici, mirati al contrasto di questo fenomeno difficile da eliminare. Sono state infatti 28 le sanzioni fatte nel mese di Giugno, 99 quelle elevate in luglio e 83 le multe di agosto, mentre 17 sono stati in tutti i fogli di via notificati per esercitare la possibilità - prevista dalla legge - dell’allontanamento, ovvero l’obbligo di non dimorare sul territorio comunale.