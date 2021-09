Calcio D, ufficiale: il Cattolica è ripescato. Ora c'è da fare la squadra. Ecco il possibile girone

| 13:07 - 02 Settembre 2021

Adesso – come anticipato ieri – è ufficiale: la Marignanese Cattolica 1923, retrocessa nell'ultima stagione in D, nel frattempo divenuta Cattolica S.G 1923, torna in serie D a distanza di tre mesi dall'ultima volta. La speranza nell'ambiente giallorosso c'è sempre stata ed è iniziata una rincorsa ed una caccia alle squadre in difficoltà. Decisiva la rinuncia della Manzanese Calcio.

Ora la società dovrà in grande fretta allestire una rosa all'altezza. Uno dei volti nuovi è il portiere Francesco Scotti.della vecchia guardia sono rimasti solo Moricoli, Docente e Palazzi. Tra i colti nuovi i difensori Dante Rossi e l'ex Rimini Nanni, Santoni, l'attaccante Nisi, l'esterno Boschetti, già ex giallorosso. Esordio in campionato il 19 settembre.

IL GIRONE POSSIBILE Il girone potrebbe essere questo:

Emilia Romagna (13): Bagnolese, Borgo San Donnino, Cattolica, Correggese, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, Ravenna, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi, Athletic Carpi.

Toscana (4): Ghivizzano, Pro Livorno, Real Forte Querceta, Seravezza

Veneto (3): Adriese, Delta Porto Tolle, Este.