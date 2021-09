Parrocchia senza prete, vescovo nomina coppia di sposi

Attualità

Misano Adriatico

| 13:02 - 02 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Da tempo si parla di crisi delle vocazioni e sono sempre meno i parroci a disposizione dei vescovi per guidare le parrocchie, alcune riunite fra loro per sopperire alla mancanza di guide spirituali. Ma quando il vescovo di Rimini Francesco Lambiasi si è trovato di fronte al problema di chi mettere alla guida della pastorale di Misano Adriatico, si è rivolto a una coppia di sposi. Dopo la partenza di don Angelo Rubaconti, monsignor Lambiasi ha nominato il diacono Davide Carroli e la moglie Cinzia Bertuccioli quali referenti pastorali della parrocchia di Misano Monte e collaboratori di don Giuseppe Vaccarini e don Roberto Zangheri nell'animazione dell'Unità pastorale che unisce le parrocchie di Misano Adriatico, Misano Monte, Scacciano e Villaggio Argentina. Si tratta della prima volta per la diocesi di Rimini in cui una coppia laica ottiene un simile ruolo.