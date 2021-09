Covid, la richiesta in Regione: "attivare i test salivari antigenici"

Attualità

Emilia Romagna

02 Settembre 2021

"Quando verranno utilizzati sul territorio dell'Emilia-Romagna e, in particolare, nell'ambito della convenzione già avviata con le farmacie, i test salivari antigenici rapidi?". A chiederlo, in un'interrogazione alla Giunta regionale, è il Gruppo Misto che, una volta ripercorse tutte le norme e le convenzioni in materia, ricorda come "altre Regioni, quali Marche, Lazio e Veneto, si siano già attivate e come sia notizia del 31 agosto scorso che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il piano per il monitoraggio della diffusione del Covid che introduce i test salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, come reso noto dalla Regione Marche, promotrice dell'iniziativa". Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla Giunta di prendere posizione anche al fine di utilizzare i test salivari per ottenere il Green pass.