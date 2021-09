Riccione, viale Bologna messo a nuovo tra illuminazione, marciapiedi e ciclabili

Attualità

Riccione

| 12:15 - 02 Settembre 2021

Immagine di repertorio.

Via libera della Giunta Comunale al progetto definitivo ed esecutivo di viale Bologna. Una riqualificazione stradale che prevede il rifacimento dei marciapiedi, della fognatura bianca, la realizzazione di una pista ciclabile e nuova illuminazione pubblica a led, ulteriori aree parcheggio e piantumazione di nuove alberature. La sistemazione radicale di viale Bologna, piazza XX Settembre, viale Cortemaggiore fino al porto e via Lungorio, è stimata per un importo di 1.713.592 euro, ed è inserita nel piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 che include, oltre viale Bologna, anche viale Finale Ligure e viale Montebianco. Verranno asfaltate e riqualificate anche tutte le strade traverse di viale Bologna. L’intervento approvato dalla Giunta va nella direzione di riqualificare completamente l’area a mare di via Castrocaro, dal punto di vista della percorrenza carrabile, pedonale e ciclabile, creare un collegamento uniforme, attraverso una rampa di collegamento con viale Castrocaro e riqualificare via Montebianco, per arrivare al parco della Resistenza e al centro sportivo di via Forlimpopoli. Il quartiere diventerà quindi un unicum con nuovi marciapiedi, sottoservizi e illuminazione a garanzia di un maggiore livello di sicurezza.

“ Dopo via Finale Ligure, via Tagliamento, Spontricciolo e il quartiere Centro Studi, quest’ultimo pressochè completato - afferma l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - mettiamo mano ad un intervento molto sentito dai cittadini, sotto e sopra il sottosuolo, come è nostra consuetudine negli interventi di quartiere. Viale Bologna, nel caso specifico, presenta ad oggi marciapiedi di larghezza variabile che necessitano di interventi di messa in sicurezza, così cosi come gli asfalti e la pubblica illuminazione. Tutti i marciapiedi verranno demoliti e ricostruiti e, in alcuni tratti ampliati, per agevolare il passaggio dei pedoni. La nuova pista ciclabile che verrà realizzata sarà un sistema di collegamento comodo e sicuro per arrivare agevolmente con le due ruote al parco della resistenza e alla zona degli impianti sportivi. Nel complesso si tratta di un progetto che risponde alla necessità di maggiore sicurezza stradale, incentiva la mobilità sostenibile e migliora la qualità estetica e di vivibilità della zona. In successione ed entro l’anno partiranno i lavori di via Tagliamento, via Finale Ligure, Bologna e Spontricciolo. A seguire il Villaggio Papini”.