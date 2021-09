Il Liscio protagonista in Romagna a Rimini e Gatteo nel ricordo di Raoul Casadei

Eventi

Rimini

| 12:01 - 02 Settembre 2021

Raoul e Mirko Casadei.

Torna in Romagna la festa dedicata al ballo tipico che ha fatto conoscere in tutto il mondo l’allegria, la solarità e la passione che contraddistinguono questa terra, e lo fa rendendo omaggio, in due serate, a due figure iconiche come Secondo Casadei, nel 50° anniversario dalla morte, e il nipote Raoul, mancato sei mesi fa, con cui il liscio ha oltrepassato i confini regionali e nazionali fino a essere conosciuto e amato a livello internazionale.



Per due domeniche consecutive, il 5 e il 12 settembre, La Notte del Liscio colorerà di musica e allegria rispettivamente le città di Rimini e Gatteo Mare.



È al “Re del Liscio” che il figlio Mirko Casadei e la sua POpular Folk Orchestra dedicano La Notte del Liscio domenica 5 settembre in piazza Cavour a Rimini (ore 21), serata speciale conclusiva della 6a edizione del Festival musicale Balamondo World Music Festival 2021 - cinque giorni di liscio e di sound internazionale da mercoledì 1 a domenica 5 settembre, sotto la direzione artistica di Mirko Casadei. Lui, Mirko da più di vent’anni porta avanti questa particolare storia di tradizione e innovazione, che fonde con il liscio vari generi musicali, dal reggae, al rock fino alla taranta. La Notte del Liscio di domenica sarà ricca di emozioni, introducendo nello spettacolo della Mirko Casadei POpular Folk Orchestra una parte semi acustica interamente dedicata alle canzoni di Raoul e ai suoi testi che sono entrati nel cuore della gente. Ospiti della serata il duo Colapesce e Dimartino, ormai noti al grande pubblico per il loro brano tormentone dell’estate “Musica Leggerissima” presentata quest’anno al Festival di Sanremo - diventata anche colonna sonora dello spot Romagna “Finalmente un Sorriso”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: info@balamondo.it lasciando i propri nominativi e un recapito telefonico (Green pass obbligatorio sopra i 12 anni), tel. 348.9491101 (fino a ven. ore 10:00-12:00). Info: www.balamondo.it



La domenica successiva ci si sposta all’Arena Lido Rubicone di Gatteo Mare - il paese natale del Maestro Secondo Casadei, nonché Capitale del Liscio – per la grande festa de La Notte del Liscio (ore 21) che introduce la "Settimana del liscio" (11-18 settembre), sette serate con i migliori rappresentanti del folk emiliano-romagnolo. Patron dell’evento Moreno il Biondo insieme ai migliori interpreti e le grandi voci della musica da ballo. E' la Notte del Liscio dedicata alle orchestre e alla musica liscio, che da sempre regala emozioni e gioia: Gianmarco Bagutti e i suoi cantanti, Roberta Cappelletti, Federica Cocco, Pietro Galassi, l’orchestra Grande Evento e i Filadelfia, Francesca Mazzuccato e Roberto Polisano, accompagnati dagli spettacoli di danza delle principali scuole di ballo romagnole. Nel corso della serata Moreno e la sua orchestra renderanno omaggio al Maestro Secondo Casadei nel 50° anniversario della sua scomparsa con i grandi talenti del liscio romagnolo: Mirco Gramellini, David Pacini, La Storia di Romagna e Jastin Visani. Nella stessa sera, consegna dei premi Folkint (Festival del Folklore internazionale) a Stefano Bellotti - in arte Cisco – con il suo “liscio irlandese”; Sir Oliver Skardy – ex anima della popolare reggae band italiana Pitura Freska - il giovane sassofonista Damiano Grandesso dei Five Sax e il duo vocale dei giovanissimi riminesi Dellai, finalisti a Sanremo Giovani 2021.

Ingresso gratuito con prenotazione online da effettuarsi dalle 9:00 alle 17.30 il giorno stesso dell'evento (Green pass obbligatorio sopra i 12 anni).

