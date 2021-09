Torna a San Giovanni in Marignano il "Capodanno del vino e palio della pigiatura"

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 11:37 - 02 Settembre 2021

Palio della Pigiatura.

Dopo un anno di attesa il Comune di San Giovanni in Marignano annuncia il ritorno della manifestazione che dà il benvenuto all’autunno e celebra i sapori della tradizione, il “Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura”.

Questo evento, che nasce nel 2000 per celebrare i tanti vini doc e relativi produttori presenti nel territorio marignanese, si svolgerà domenica 26 settembre, contemporaneamente a “Il Vecchio e l‘Antico”.

Saranno presenti cantine e produttori locali che proporranno il loro vino in degustazione, in particolare il vino novello accanto a quello della tradizione romagnola, come Sangiovese e Pagadebit.

Contemporaneamente, in collaborazione con Aps Pro Loco di San Giovanni in Marignano, si prepara anche la rievocazione storica del primo Novecento.

Il momento più atteso del pomeriggio è da alcuni anni rappresentato dal “Palio della Pigiatura” tra le storiche frazioni marignanesi, Pian di Ventena, Pietra Fitta, La Cattolica e Monte di Conca, tutte rappresentate da una coppia, che si sfideranno per aggiudicarsi il Palio di Marignano!

II Palio sarà vinto dalla frazione la cui coppia riuscirà a produrre la maggiore quantità di mosto pigiando l’uva a piedi scalzi nella botte. Anche il Corpo Bandistico è pronto a celebrare questa tradizione facendoci immergere con musiche della tradizione in una festosa atmosfera!

Programma ed organizzazione dell’evento saranno comunicati successivamente.

Saranno rispettate tutte le prescrizioni anti-Covid 19 vigenti e l’evento si svolgerà compatibilmente all’evolversi della situazione pandemica.

