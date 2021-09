Calcio Promozione, Gabicce Gradara: 5-2 nell'ultimo test. Domenica sfida di Coppa col Montecchio

Sport

Gabicce Mare

| 11:18 - 02 Settembre 2021

Nell’ultimo allenamento congiunto prima dell’avvio della stagione con la Coppa Italia (domenica allo stadio Magi il debutto contro il K Sport Montecchio alle ore 15,30), il Gabicce Gradara ha regolato il Montecalvo (Prima categoria) per 5-2. Senza Passeri, Grassi, Grandicelli e Intilla (tutti indisponibili), la squadra di Scardovi ha chiuso il primo tempo sull’1-0 con rete arrivata al rush finale con una imperioso colpo di testa di Sabattini imbeccato dalla destra da Costa. In precedenza Cinotti ha sbagliato un rigore (25’) calciando centrale, mentre dall’altra parte Del Grande ha sfiorato il gol (40’): due tiri rimpallati in mischia in area.

Nel primo quarto d’ora della ripresa doppietta di Vegliò, prima con una girata dopo un controllo aereo (cross dalla sinistra di Serafini) e poi con un missile da dentro l’area al termine di una efficace azione personale. Al 20’ il Montecalvo accorcia le distanze con una punizione di Guerra a scavalcare la barriera, una parabola imparabile per il portiere. Alla mezzora è Serafini a siglare il poker con un tiro da fuori area,al 40’ su cross di Pelinku è ancora Vegliò ad andare a segno con un tocco sul secondo palo. Il 5-2 finale viene firmato da Polidori con un tiro da fuori all’incrocio. A difesa della porta del Montecalvo sono stati schierati i portieri del Gabicce Gradara.

IL TECNICO Massimo Scardovi: “Nel primo tempo ho visto un buon fraseggio e qualità di palleggio, abbiamo creato situazione pericolose ma per un motivo o per un altro non abbiamo finalizzato. La cosa importante è comunque creare palle gol, anche in difesa abbiamo rischiato poco. Dobbiamo sfruttare di più gli esterni bassi, lo abbiamo fatto più a destra che a sinistra. L’idea di gioco c’è – il modulo è il 4-3-1-2 - e su quella dobbiamo lavorare alla ricerca della migliore condizione fisica. La sfida di Coppa Italia con il Montecchio è un test importante visto che si tratta di una squadra costruita per arrivare in alto".

I BIGLIETTI I biglietti per Gabicce Gradara-Montecchio saranno disponibili tramite prevendita a partire da giovedì 2 Settembre fino alle ore 13.00 di Domenica 5 Settembre presso: Gradara Luca’s Green Bar Gradara e Gabicce Mare Pasticceria Caffetteria Vittoria.

L'ingresso allo Stadio avverrà dalle ore ore 15:00 previa presentazione biglietto acquistato in prevendita, certificato verde "green pass" o in alternativa tampone valido eseguito entro le 48 ore dal match. All'ingresso sarà inoltre rilevata la temperatura corporea e sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina durante la partita così come previsto dal Protocollo FIGC in vigore.

Il tabellino

GABICCE GRADARA: Azzolini (1’st Bulzinetti), Difino, Costa (15’ st. Cancellieri), Vaierani, Maggioli, Sabattini, Roselli 815’ st. Pelinku), Serafini, Vegliò, Cinotti (1’ st. Ciaroni), Innocentini. All Scardovi.

MONTECALVO: Bulzinetti (1’ st. Azzolini, 28’ st. Andreoni), Simoncelli, Borgiani, Truffi, Guerra, Giangolini (31’ st. Likaxhiu), Likaxhiu (20’ st. Ugolini, 25’ st. Lopati), Bozzetto (10’ pt Berberolli, 10’ st. Polidori), Lobati (25’ st. federici), Neri, Del Grande (1’ st. Palestroni). All. Romani

ARBITRO: Parello di Rimini