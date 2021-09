Estate coi bambini: mare o montagna?

Turismo

Nazionale

| 08:14 - 13 Settembre 2021

Destinazioni di mare: un classico intramontabile.

Le destinazioni raggiungibili per un'estate coi bambini sono davvero infinite. L'Italia è un paese che presenta una vastità incredibile di mete turistiche e sono numerosissime le attività che si possono intraprendere per fare la felicità dei grandi e dei più piccoli.



Ovviamente le preferenze su una meta piuttosto che un'altra sono sempre legate ai gusti personali a quelli della famiglia. Una delle scelte principali da fare è sicuramente la tipologia di vacanza che si vuole organizzare: quando si pianificano le ferie, ciò che ci si chiede più spesso è infatti se raggiungere una destinazione montana o preferire per una più classica destinazione di mare.



Entrambi gli scenari hanno vantaggi e svantaggi, quali sono le variabili da tenere in considerazione?



Le destinazioni di mare sono sicuramente un classico per gli italiani durante la stagione estiva e probabilmente sono le preferite per la maggior parte della popolazione. Dopo un anno passato tra impegni e lavoro, si preferisce spesso passare del tempo rilassati in qualche spiaggia o divertendosi tra le onde del mare.



Le mete turistiche a livello marittimo in Italia sono numerosissime, proprio grazie alla particolare posizione geografica della penisola che è caratterizzata da centinaia di chilometri di coste e scogliere nelle quali sorgono lidi, spiagge pubbliche e private.



Spesso una vacanza al mare viene preferita proprio perché offre la possibilità di passare del tempo con la famiglia e con i più piccoli, lontano dagli impegni e staccando la spina dal lavoro. Molti villaggi turistici sul mare sono inoltre dotati di servizi all-inclusive, comprensivi di animazione e attività per i bambini, così che anche loro si possano divertire facendo al contempo nuove amicizie.



Le mete turistiche di mare non obbligano però in nessun modo a vivere una vacanza in modo passivo senza fare movimento, sport o attività all'aria aperta. Si possono organizzare infatti moltissime gite ed escursioni per esplorare nuovi luoghi e città mai viste prima, così da trasformare una vacanza all'insegna del relax, in una vacanza più attiva e dinamica.



Oltre a città e borghi tipici le alternative possibili alla classica spiaggia o al villaggio sono molte altre: si possono infatti visitare parchi tematici o parchi divertimento in molte regioni d'Italia, così da far vivere ai propri figli momenti di assoluto entusiasmo. Si possono infatti organizzare le proprie vacanze già preventivando queste attività e selezionando la destinazione ideale, come ad esempio la Toscana, un territorio notoriamente ricchissimo di proposte turistiche accattivanti.



In questa regione ci si può godere interminabili chilometri di coste con un mare fantastico, alberghi e villaggi da sogno, ma anche attività dedicate al puro divertimento. Un parco divertimenti in Toscana può infatti essere l'alternativa ideale per chi trascorre le vacanze in questa regione: perfetto per spezzando la routine della vita da lido balneare con attività elettrizzanti da fare in compagnia di tutti i membri della famiglia. Si tratta infatti di luoghi ideali per i più piccini, ma perfetti anche per un pubblico più adulto.



Destinazioni montane: per vacanze attive e dinamiche



Se è vero che in Italia esistono moltissime destinazioni di mare, è altrettanto vero che le montagne non mancano di certo. Per quale motivo scegliere una vacanza in montagna piuttosto che una classica meta turistica marittima? Un ottimo motivo possono essere banalmente le differenti temperature.



Molte persone infatti non sopportano il caldo durante la stagione estiva e le montagne rappresentano in tal senso una vera e propria salvezza! Oltre a questo, le destinazioni in quota sono inoltre perfette per passare del tempo con la propria famiglia facendo attività più dinamiche, come ad esempio il trekking o qualche altro sport outdoor che permetta di restare in allenamento anche in vacanza.



Oltre al trekking si possono infatti organizzare escursioni in bicicletta e mountain bike, oppure tour in canoa o in barca su uno dei numerosi laghi montani. Le alternative estive per quanto riguarda il mare e la montagna non mancano di certo nella spettacolare e variegata penisola italiana!