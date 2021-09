Pennabilli, tampona una macchina e fugge, rintracciato e denunciato 19enne in Alta Valmarecchia

Cronaca

Pennabilli

| 10:51 - 02 Settembre 2021

Tampona un'auto e fugge senza prestare soccorso al ferito. Un 19enne, rintracciato dai Carabinieri di Pennabilli, è stato denunciato. I fatti risalgono al 21 agosto. Sulla Sp 91 un'auto, guidata da un 59enne pennese, era stata tamponata da un altro veicolo che si era subito allontanato. Il conducente che aveva subito il sinistro era rimasto lievemente ferito. Soccorso dal personale del 118 e dai Carabinieri, era stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di 5 giorni per varie escoriazioni e contusioni. I militari hanno subito iniziato le indagini per ricostruire la dinamica e rintracciare l'automobilista in fuga. Nel giro di poco hanno stretto il cerchio attorno al colpevole, individuando prima il mezzo e poi l'indirizzo del 19enne che, una volta visti i militari, ha ammesso le sue responsabilità. E' stato denunciato per lesioni personali stradali, omissione di soccorso e fuga del conducente in caso di lesioni stradali. L'auto è stata sequestrata e la patente ritirata.