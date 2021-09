Pugliano: dopo l’anno di stop per il Covid, tornano le fiere millenarie

Eventi

02 Settembre 2021

Dal 6 settembre tornano le fiere millenarie.

Dopo l’estate dello scorso anno, nella quale la situazione legata alla pandemia ha portato a decidere di non organizzare questo tradizionale evento, dal 6 settembre tornano le Fiere di Pugliano, nel rispetto dei vincoli anti-covid. Nella frazione di Montecopiolo gli eventi proseguiranno ogni lunedì di settembre per terminare poi con il 4 ottobre. "Si tratta di un evento millenario che nasce come fiera del bestiame affiancata poi da un mercato che attirava visitatori da tutta la Romagna e oltre - spiega Pietro Rossi, sindaco di Montecopiolo - Vale a dire Marche, Toscana e Repubblica di San Marino, luoghi da cui partivano già flussi di pellegrini verso la chiesa locale dedicata alla Madonna. Famose poi le capanne sotto le quali si potranno gustare pesce fritto e piade".