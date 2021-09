San Marino si presenta in Spagna come destinazione per produzioni cinematografiche

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:09 - 02 Settembre 2021

La presentazione dell'iniziativa.

San Marino parteciperà ad “Estimar”, Festival del Cinema italo-spagnolo di Palma di Maiorca, ideato e organizzato da Gabriella Carlucci, nel cui ambito la Repubblica di San Marino si presenterà, per la prima volta, a livello internazionale, come destinazione ideale per future produzioni cinematografiche e audiovisive.

Il Festival, giunto alla sesta edizione, si terrà nella splendida cornice di Palma di Maiorca, nelle Isole Baleari, dal 10 al 14 Settembre. Il Festival vede tra i principali patrocinatori anche la Repubblica di San Marino e il suo marchio di promozione turistica, Visit San Marino.

Un’occasione importante in cui la Repubblica di San Marino avrà l’opportunità di presentarsi al pubblico internazionale di settore sia come destinazione turistica ma anche per diventare un punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali, gli investitori e gli operatori professionali del cinema e dell'audiovisivo.

Tante anche le attività di promozione turistica messe in campo dall’Ufficio del Turismo con un partner di eccezione: B the travel Brand, del gruppo Barcelò e sostenitore del Festival, comunicherà la destinazione turistica San Marino attraverso i canali digitali del marchio con una Newsletter con Focus San Marino inviata ai loro 16.000 contatti, 3 post dedicati a San Marino e l’organizzazione di un evento di formazione online.

Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: “Abbiamo scelto di partecipare a questo festival come primo momento in cui San Marino si presenta come filming location, in quanto ci verrà destinato uno spazio importante grazie alla collaborazione avviata da mesi con Gabriella Carlucci. L’obiettivo è quello di avere conferma dell’interesse che già numerose case di produzione cinematrografica stanno mostrando verso il nostro Paese e di individuare gli asset competitivi su cui puntare per sviluppare il cine turismo e l’istituzione di una film commission, che sarà una delle priorità nei prossimi mesi.”

On. Gabriella Carlucci (Direttore Artistico Estimar, Festival del Cinema Italiano a Palma de Mallorca): “L’obiettivo di questo Festival è essere una vetrina per le migliori pellicole italiane e spagnole ma anche uno spazio dove dare visibilità ai giovani registi e autori, per questo abbiamo in cartellone molte opere prime. Altro obiettivo di Estimar è promuovere i territori: San Marino avrà un enorme opportunità di presentare il proprio territorio come luogo unico e far conoscere le proprie location dallo stampo squisitamente medievale, ricercatissime da tanti produttori, registi e autori della scena cinematografica. Gli interlocutori del Festival Estimar sono proprio questi e quindi penso che avere il contatto diretto con chi è la mente di questo tipo di progetti costituirà un’eccezionale veicolo di promozione”.



Durante la conferenza stampa è stato lanciato il nuovo spot che mette in luce San Marino come filming location con un susseguirsi di immagini sui luoghi iconici e che possono essere di interesse per le produzioni cinematografiche e audiovisive.