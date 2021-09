Ultimi spettacoli per "Dante all'alba (e al tramonto)" tra San Clemente e Gemmano

Eventi

San Clemente

| 08:01 - 02 Settembre 2021

Giorgia Penzo, Francesca Airaudo e Mirco Gennari.

Gran finale per "Dante all’alba (e al tramonto)", il ciclo di spettacoli iniziati il 5 agosto, che si conclude il 3, 4 e 5 settembre, che ha visto Città Teatro protagonista in ben 14 appuntamenti per celebrare i 700 anni della morte del Poeta.

Il regista e interprete Davide Schinaia: "La rassegna è stata ideata per ritrovare l’autenticità del rapporto diretto fra attore e pubblico. Abbiamo fatto a meno, per questa occasione dell’apparato scenotecnico, sfruttando l’evento naturale del sorgere e calare del sole- ricordiamo che il teatro classico si svolgeva all’alba proprio per sfruttare la luce. Assistere a uno spettacolo in questi momenti diventa quindi non solo un intrattenimento ma una vera e propria “esperienza”."

"Tutte molto apprezzate le proposte che hanno visto una partecipazione crescente grazie anche al passaparola: uno stimolo costante e positivo anche per noi attori, per praticare il nostro mestiere dopo un anno e mezzo di durissima privazione della pratica teatrale e del contatto col pubblico". Così gli attori Giorgia Penzo Francesca Airaudo e Mirco Gennari.

L’ultimo weekend è caratterizzato quindi da due tramonti a San Clemente (uno al piazzale monumentale del Cimitero e uno alla chiesina del Borgo di Agello) e un’alba, particolarmente suggestiva perchè si vedrà dalla terrazza panoramica di Gemmano, il “balcone sull’Adriatico”, sarà seguita dai bomboloni caldi offerti dall’amministrazione .

Venerdi 3 Settembre 19.15 - San Clemente, Piazzale del Cimitero - "Le due Francesche"; Sabato 4 Settembre 19.15 - San Clemente, Chiesina al Borgo di Agello "Gianni Schicchi"; Domenica 5 Settembre 6.00 - Al termine dello spettacolo: colazione con bomboloni - Gemmano, Terrazza di Piazza Roma "La moglie e l'altra".

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero