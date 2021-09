Calcio, il Cattolica vicino al ripescaggio: la Manzanese dice addio alla serie D

Sport

00:57 - 02 Settembre 2021

A sorpresa per il Cattolica si sono riaperte le porte della serie D. In serata la Manzanese – club friulano - ha infatti a sorpresa deciso di dire addio alla Serie D e chiedere l'iscrizione al campionato regionale di Eccellenza. Una situazione che ora riapre clamorosamente la strada dei ripescaggi anche per la prima serie dilettantistica visto che si torna a 171 squadre virtualmente iscritte e la Lega Nazionale Dilettanti ha già ampiamente chiarito che il numero di squadre sarà pari.

Ci sarà il ripescaggio e – salvo sorprese - sarà il Cattolica a salire in quarta serie in quanto sesta in graduatoria (le prime cinque società in graduatoria sono già state ripescate). Ora non resta che attendere l’ufficialità.

Intanto la FIGC ha bocciato la domanda di ammissione in sovrannumero al campionato di Serie D presentata dalla nuova S.S.D Sambenedettese 1923 di Manolo Bucci, che nei giorni scorsi aveva ricevuto il titolo sportivo direttamente dal sindaco Piunti. Adesso tutto torna nelle mani di Roberto Renzi, che lunedì 6 settembre discuterà il ricorso al TAR del Lazio per chiedere lui l’iscrizione al massimo campionato dilettantistico con la sua società. Situazione paradossale dunque e Samb che continua ad essere una squadra fantasma: a questo punto anche la D inizia ad essere seriamente a rischio.