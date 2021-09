Tennis, nel torneo Open memorial Cristian Cavioli in corso i quarti

Sport

Rimini

| 00:08 - 02 Settembre 2021

I quarti del memorial “Cristian Cavioli”, il torneo nazionale Open organizzato dal Tennis Club Viserba (3.000 euro di montepremi), sono stati rinviati martedì sera per il maltempo e si concluderanno solo questa sera (mercoledì). Queste le sfide in campo: Nicolas Spimi-Cristian Carli, il derby Francesco Giorgetti-Alessandro Canini, ed ancora due derby targati Tc Viserba, Manuel Mazza-Luca Bartoli ed Andrea Calogero-Diego Zanni.

Intanto da sabato il Tennis Club Viserba ospita un’altra classica, il torneo nazionale Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Sono 103 i giocatori al via negli otto tabelloni in programma. Under 10 maschile, 2° turno: Ludovico Zammarchi-Alessandro Teodorani 6-2, 6-0, Marcello Liera-Alex Bertozzi 6-0, 6-3, Leo Mazzarini-Mattia Vincenzi 6-1, 4-6, 10-7. Tabellone finale, 1° turno: Lorenzo Manco-Denis Moroni 6-3, 6-1, Leonardo Romano-Elia Sabatini 6-4, 6-4. Under 10 femminile, 1° turno: Marta Bertozzi-Maria Chiara D’Accampo 6-3, 6-1, Virginia Arduini-Bianca Cecchini 6-4, 6-3. Under 12 maschile, 2° turno del primo tabellone: Alessandro Damiani-Diego Pieri 6-3, 6-0, Matteo Berardi-Nicolò Rinaldini 7-5, 6-2.

Turno di qualificazione: Michele Tonti-Leonardo Tana 6-3, 6-3, Pietro Bonfè-Marco Baldelli 6-0, 6-4. Under 12 femminile, quarti: Viola Amati-Bianca Solazzi 6-4, 6-4. Semifinali: Ayah Zaid Al Kilani-Giulia Gualdi (n.2) 7-6, 7-5.

Under 14 femminile, turno di qualificazione: Emma Pelliccioni (n.1)-Viola Amati 6-2, 6-0, Ester Biserni (n.2)-Giulia Gualdi 6-0, 6-2. Under 14 maschile, tabellone finale, 1° turno: Pietro Corbelli-Paolo Duranti 6-4, 6-3. 2° turno: Enea Sabatini-Luca Lorenzi 6-3, 6-3, Gabriele Sgroi-Filippo Quadrelli 6-0, 6-1, Enea Carlotti-Christian Ottaviani 6-1, 6-0, Pietro Rinaldini-Andrea Monti 6-2, 6-4. Ottavi: Petr Minakhin-Riccardo Muratori 1-6, 7-5, 10-6.

Under 16 femminile, semifinali: Aurora Lombardi-Alessia Lenzi (n.2) 3-6, 6-3, 13-11. Finale anche per Chiara Pagliarani.

Under 16 maschile, 2° turno della prima sezione: Islam Zaid Al Kilani-Pietro Rinaldini 6-2, 6-3. Turno di qualificazione: Gioele Marconi-Edoardo Motta (n.2) 6-0, 6-0, Giovanni Fabiani-Pietro Molinari (n.3) 6-1, 7-5.