Coronavirus: Rimini in testa per nuovi contagi, sono 73

| 17:10 - 01 Settembre 2021

In provincia di Rimini si registrano 73 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con larga prevalenza di sintomatici, 52, sugli asintomatici, 21. In questa settimana finora 175 casi, media 58 al giorno. Rimangono sei le persone ricoverate in terapia intensiva. Comunicato il decesso di un 94enne (provincia di Piacenza) e di un 60enne (provincia di Modena). I pazienti in terapia intensiva aumentano a 51 (+1), mentre nei reparti Covid calano i ricoveri di 16 unità (totale 387). I nuovi casi in regione, 383, sono superati dai guariti, 546, I cali attivi calano di 166 unità.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 73 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (60) e Bologna (58); poi Ravenna (55), Parma (35), Modena (25), Forlì (20) e Ferrara (19). Quindi Piacenza (16), Cesena (12), e infine il Circondario Imolese (10).