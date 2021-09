Sport

Rimini

| 15:26 - 01 Settembre 2021



RivieraBanca Basket Rimini comunica che dopo il provvedimento della Procura Nazionale Antidoping, riguardante la sospetta positività alla sostanza Carboxy THC del tesserato Andrea Tassinari, ha provveduto alla sospensione momentanea dell'atleta da ogni attività sportiva, in attesa delle decisioni dei competenti organi. La positività di Tassinari sarebbe emersa in seguito ad un controllo effettuato in occasione delle finali 3x3 a Cesenatico il giorno 8 agosto 2021.