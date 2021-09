Calcio Eccellenza, Fya Riccione: ecco l'esperto centrocampista Alessio Cannoni

Sport

Riccione

| 14:51 - 01 Settembre 2021

Alessio Cannoni assieme al dg Luca Carangelo.



Il centrocampista Alessio Cannoni firma per la Fya Riccione. Classe 1993 Cannoni può essere impiegato nella linea mediana sia come play che come mezzala ed è chiamato a dare fosforo ed equilibrio alla compagine biancazzurra. Giocatore di esperienza, nel suo personale score vanta 47 presenze in serie C e 48 in serie D. L’aretino Cannoni, formatosi nel settore giovanile del Siena, ha militato in serie C e D. Tra le maglie vestite in carriera annovera quelle di Novara, Lucchese, San Marino, Maceratese, Cattolica ed è aggregato al gruppo squadra da due settimane. Cannoni sarà a disposizione di mister Taccola già domenica per l'esordio in Coppa Italia “Trofeo Minetti” in programma alle 15.30 allo Stadio Comunale contro il Due Emme.